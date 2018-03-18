"Реал" рассматривает пять кандидатов на замену Варану

Мадридский "Реал" рассматривает пять кандидатов на замену своему защитнику Рафаэлю Варану, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, альтернативой французу, выступлениями которого разочаровались в королевском клубе, были определены Джорджио Кьеллини ("Ювентус"), Давид Луис ("Челси"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Милан Шкриньяр ("Интер") и Клеман Лангле ("Севилья").