"Реал" рассматривает пять кандидатов на замену Варану

Теги реал мадридрафаэль варан

"Реал" рассматривает пять кандидатов на замену ВарануМадридский "Реал" рассматривает пять кандидатов на замену своему защитнику Рафаэлю Варану, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, альтернативой французу, выступлениями которого разочаровались в королевском клубе, были определены Джорджио Кьеллини ("Ювентус"), Давид Луис ("Челси"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Милан Шкриньяр ("Интер") и Клеман Лангле ("Севилья").

Напомним, "Реал" начал поиски замены Модричу. | soccernews.ru

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