Как информирует испанская пресса, мадридский "Реал" рассматривает шесть кандидатур на усиление центра своей защиты.

Так, в сферу интересов королевского клуба входят Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Лукас Эрнандес, Хосе Хименес (оба - "Атлетико"), Клеман Лангле и Симон Кьяер (оба -"Севилья").

Напомним, Зидан не намерен покидать "Реал" ради другой команды. | soccernews.ru