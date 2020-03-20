"Реал" рассматривает трех игроков на замену Модричу

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"Реал" рассматривает трех игроков на замену Модричу

"Реал" начал поиски нового хавбека на замену 34-летнему Луке Модричу.

Как сообщает AS, мадридский клуб рассматривает кандидатуры Кая Хавертца ("Байер"), Фабиана Руиса ("Наполи") и Поля Погба ("Манчестер Юнайтед").

Напомним, что ранее "Реал" разрешил хорватскому игроку вести переговоры с другими клубами.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В этом сезоне он провел 30 игр, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

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