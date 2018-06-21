"Реал" рассматривает трех игроков в качестве альтернативы Марсело

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"Реал" рассматривает трех игроков в качестве альтернативы МарселоМадридский "Реал" рассматривает трех игроков в качестве альтернативы своему защитнику Марсело, информирует Bild.

Так, по сведениям источника, как возможная замена бразильцу в королевском клубе рассматриваются Рафаэль Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Вендель ("Байер") и Рикардо Родригес ("Милан"). Уже этим летом "сливочные" могут расстаться с дублером Марсело Тео Эрнандесом и подписать кого-то из вышеперечисленных игроков.

Напомним, Джиованни высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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