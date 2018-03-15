Мадридский "Реал" рассматривает трех кандидатов на усиление центра своей обороны, информирует испанская пресса.

Так, в сферу интересов королевского клуба входят Маркос Алонсо из лондонского "Челси", Милан Шкриньяр из миланского "Интера" и Клеман Лангле из "Севильи".

Напомним, "Реал" готов выложить 80 миллионов евро за основного защитника "Баварии". | soccernews.ru