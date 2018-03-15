"Реал" рассматривает трех кандидатов на усиление центра своей обороны

Теги реал мадридмаркос алонсомилан шкриньярклеман лангле

"Реал" рассматривает трех кандидатов на усиление центра своей обороныМадридский "Реал" рассматривает трех кандидатов на усиление центра своей обороны, информирует испанская пресса.

Так, в сферу интересов королевского клуба входят Маркос Алонсо из лондонского "Челси", Милан Шкриньяр из миланского "Интера" и Клеман Лангле из "Севильи".

Напомним, "Реал" готов выложить 80 миллионов евро за основного защитника "Баварии". | soccernews.ru

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