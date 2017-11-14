"Реал" рассматривает трех кандидатов на усиление позиции центрального защитника

Теги реал мадридхосе мария хименеслукас эрнандесиньиго мартинес

"Реал" рассматривает трех кандидатов на усиление позиции центрального защитникаКак информирует испанская пресса, мадридский "Реал" рассматривает трех кандидатов на усиление позиции центрального защитника.

Так, в сферу интересов королевского клуба входят сразу два игрока "Атлетико" - Лукас Эрнандес и Хосе Хименес, а также Иньиго Мартинес из "Реала Сосьедад" (Сан-Себастьян).

Отметим, что брат первого Тео перешел в "Реал" из стана "матрасников" летом текущего года.

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