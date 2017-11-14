Как информирует испанская пресса, мадридский "Реал" рассматривает трех кандидатов на усиление позиции центрального защитника.

Так, в сферу интересов королевского клуба входят сразу два игрока "Атлетико" - Лукас Эрнандес и Хосе Хименес, а также Иньиго Мартинес из "Реала Сосьедад" (Сан-Себастьян).

Отметим, что брат первого Тео перешел в "Реал" из стана "матрасников" летом текущего года.

Не пропустите: Зидан не сможет рассчитывать в игре против "Атлетико" на четырех своих игроков. | soccernews.ru