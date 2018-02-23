"Реал" рассматривает три кандидатуры на замену Бензема

Теги реал мадридкарим бенземамауро икардироберт левандовскихарри кейн

"Реал" рассматривает три кандидатуры на замену БенземаМадридский "Реал" рассматривает три кандидатуры на замену своему форварду Кариму Бензема, информирует испанская пресса.

Сообщается, что альтернативой французу, с которым королевский клуб планирует расстаться уже ближайшим летом, в стане "сливочных" рассматриваются Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мауро Икарди ("Интер") и Роберт Левандовски ("Бавария").

Напомним, Арбелоа советует "Реалу" не спешить с продажей Бэйла. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 24 34
10 Хетафе 24 33
11 Бетис 24 33
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Депортиво Ла-Корунья 25 18
19 Лас Пальмас 24 18
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов