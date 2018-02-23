"Реал" рассматривает три кандидатуры на замену Бензема

Мадридский "Реал" рассматривает три кандидатуры на замену своему форварду Кариму Бензема, информирует испанская пресса.

Сообщается, что альтернативой французу, с которым королевский клуб планирует расстаться уже ближайшим летом, в стане "сливочных" рассматриваются Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мауро Икарди ("Интер") и Роберт Левандовски ("Бавария").

Напомним, Арбелоа советует "Реалу" не спешить с продажей Бэйла. | soccernews.ru