"Реал" рассматривает три кандидатуры на замену Морате

Теги реал мадридальваро моратакилиан мбаппетимо вернеркаспер дольбергмаркус рэшфорд

"Реал" рассматривает три кандидатуры на замену МоратеМадридский "Реал" рассматривает три кандидатуры на замену своему форварду Альваро Морате, который в течение ближайшего времени должен стать игроком лондонского "Челси".

Как информирует Okdiario, главной трансферной целью "сливочных" по-прежнему остается нападающий "Монако" Килиан Мбаппе. Однако в случае, если королевскому клубу так и не удастся выиграть гонку за 18-летнего француза, "Реал" будет готов подписать одного из трех футболистов - Тимо Вернера ("РБ Лейпциг"), Каспера Дольберга ("Аякс") или Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед").

Напомним, в "Реале" рассказали о будущем Роналду. | soccernews.ru

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