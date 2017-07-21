"Реал" рассматривает три кандидатуры на замену Морате

Мадридский "Реал" рассматривает три кандидатуры на замену своему форварду Альваро Морате, который в течение ближайшего времени должен стать игроком лондонского "Челси".

Как информирует Okdiario, главной трансферной целью "сливочных" по-прежнему остается нападающий "Монако" Килиан Мбаппе. Однако в случае, если королевскому клубу так и не удастся выиграть гонку за 18-летнего француза, "Реал" будет готов подписать одного из трех футболистов - Тимо Вернера ("РБ Лейпциг"), Каспера Дольберга ("Аякс") или Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед").

Напомним, в "Реале" рассказали о будущем Роналду. | soccernews.ru