"Реал" рассматривает три кандидатуры на замену Тео Эрнандесу

Мадридский "Реал" рассматривает три кандидатуры на замену своему защитнику Тео Эрнандесу, который ушел в аренду в "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Так, по сведениям Football Espana, альтернативами 20-летнему беку королевский клуб определил Алекса Теллеса из "Порту", игрока своего дубля Серхио Регилона и Фабио Коэнтрау, вернувшегося на "Сантьяго Бернабеу" из аренды в лиссабонском "Спортинге".

Напомним, Кейлор Навас получил выгодное предложение. | soccernews.ru