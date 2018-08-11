"Реал" рассматривает три кандидатуры на замену Тео Эрнандесу

Теги алекс теллесреал мадридтео эрнандесфабиу коэнтрау

"Реал" рассматривает три кандидатуры на замену Тео ЭрнандесуМадридский "Реал" рассматривает три кандидатуры на замену своему защитнику Тео Эрнандесу, который ушел в аренду в "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Так, по сведениям Football Espana, альтернативами 20-летнему беку королевский клуб определил Алекса Теллеса из "Порту", игрока своего дубля Серхио Регилона и Фабио Коэнтрау, вернувшегося на "Сантьяго Бернабеу" из аренды в лиссабонском "Спортинге".

Напомним,  Кейлор Навас получил выгодное предложение. | soccernews.ru

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