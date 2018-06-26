"Реал" рассматривает вариант с обменом двух ключевых игроков на Левандовски

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"Реал" рассматривает вариант с обменом двух ключевых игроков на ЛевандовскиМадридский "Реал" рассматривает вариант с обменом двух ключевых своих игроков на ведущего форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Так, по сведениям Tuttosport, в текущее трансферное окно королевский клуб может предложить за 29-летнего бомбардира чемпионов Германии нападающего Карима Бензема и полузащитника Луку Модрича.

Напомним, "Реал" сделал выбор между Милинковичем-Савичем и Погба. | soccernews.ru

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