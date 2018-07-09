"Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду на Игуаина

Теги ювентусреал мадридгонсало игуаинкриштиану роналду

"Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду на ИгуаинаМадридский "Реал" рассматривает вариант с обменом своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду на форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

Так. по сведениям испанской прессы, королевский клуб вполне может предложить "старой синьоре" включить в сделку по пятикратному обладателю "Золотого мяча" ее 30-летнего нападающего, которого на "Сантьяго Бернабеу" рассматривает в качестве подмены будущему лидеру своих атак, коим может стать один из топовых игроков мира.

Напомним, Алвеш дал прогноз о возможном продолжении карьеры Роналду в "Ювентусе". | soccernews.ru

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