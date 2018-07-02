"Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридманчестер юнайтедромелу лукакукриштиану роналду

"Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду в "Манчестер Юнайтед"Мадридский "Реал" рассматривает вариант с обменом своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям испанской прессы, в королевском клубе оценивают возможность продажи 33-летнего португальца "красным дьяволам", которые в обратном направлении должны будут отправить помимо денежной компенсации своего форварда Ромелу Лукаку.

Напомним, ПСЖ планирует предложить Роналду щедрый контракт. | soccernews.ru

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