"Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" рассматривает вариант с обменом своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям испанской прессы, в королевском клубе оценивают возможность продажи 33-летнего португальца "красным дьяволам", которые в обратном направлении должны будут отправить помимо денежной компенсации своего форварда Ромелу Лукаку.

Напомним, ПСЖ планирует предложить Роналду щедрый контракт. | soccernews.ru