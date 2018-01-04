"Реал" рассматривает вариант с подписанием бывшего хавбека "Барселоны"

Мадридский "Реал" рассматривает вариант с подписанием бывшего полузащитника каталонской "Барселоны" Тьяго Алькантары, ныне выступающего за мюнхенскую "Баварию".

Как информирует испанская пресса, королевский клуб рассматривает 26-летнего хавбека чемпиона Германии в качестве возможной замены Тони Кроосу, которого "сливочные" могут выставить на трансфер.

В нынешнем сезоне Алькантара забил 3 мяча в 15 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" решил поберечь двух лидеров. | soccernews.ru