"Реал" рассматривает вариант с подписанием бывшего хавбека "Барселоны"

Теги реал мадридбавария мюнхентьяго алькантара

"Реал" рассматривает вариант с подписанием бывшего хавбека "Барселоны"Мадридский "Реал" рассматривает вариант с подписанием бывшего полузащитника каталонской "Барселоны" Тьяго Алькантары, ныне выступающего за мюнхенскую "Баварию".

Как информирует испанская пресса, королевский клуб рассматривает 26-летнего хавбека чемпиона Германии в качестве возможной замены Тони Кроосу, которого "сливочные" могут выставить на трансфер.

В нынешнем сезоне Алькантара забил 3 мяча в 15 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" решил поберечь двух лидеров. | soccernews.ru

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Квинколобик

бывшего полузащитника каталонской "Барселоны" Тьяго Алькантары - если он не Каталонец(по своей идеологии) то может и перейдет...

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