"Реал" рассматривает вариант с подписанием Ибрагимовича

Мадридский "Реал" рассматривает вариант с подписанием форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

Так, согласно информации Cadena Cope, руководство королевского клуба взвешивает плюсы и минусы возможного приобретения 37-летнего нападающего уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Ибрагимович забил 22 мяча и сделал 7 результативных передач в 26 играх за "Лос-Анджелес Гэлакси". Его контракт с клубом рассчитан до конца 2019-го года.

Напомним, у Лопетеги серьезно испортились отношения с одним из лидеров "Реала". | soccernews.ru