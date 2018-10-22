"Реал" рассматривает вариант с подписанием Ибрагимовича

Теги реал мадридзлатан ибрагимовичлос-анджелес гэлакси

"Реал" рассматривает вариант с подписанием ИбрагимовичаМадридский "Реал" рассматривает вариант с подписанием форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

Так, согласно информации Cadena Cope, руководство королевского клуба взвешивает плюсы и минусы возможного приобретения 37-летнего нападающего уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Ибрагимович забил 22 мяча и сделал 7 результативных передач в 26 играх за "Лос-Анджелес Гэлакси". Его контракт с клубом рассчитан до конца 2019-го года.

Напомним,  у Лопетеги серьезно испортились отношения с одним из лидеров "Реала". | soccernews.ru

 

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