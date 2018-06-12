"Реал" рассматривает вариант с приглашением Лопетеги

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"Реал" рассматривает вариант с приглашением Лопетеги

Главный эксперт Okdiario Эдуардо Инда поделился информацией о возможном новом тренере "Реала".

"Руководство "Реала" пока не может принять решение, потому что ни одна кандидатура не устраивает их полностью. Они заняли выжидательную позицию и наблюдают за успехами Лопетеги, которые и так велики.

Лидеры "Реала" хотят назначения Лопетеги. Если Испания вылетит из Чемпионата Мира после групповой стадии, то шансы Лопетеги остаться в сборной будут сведены к нулю" - приводит слова Инды Tribalfootball.

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