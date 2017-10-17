"Реал" рассматривает вариант с приобретением Икарди

Теги тоттенхэммауро икардиреал мадридхарри кейнинтер милан

"Реал" рассматривает вариант с приобретением ИкардиМадридский "Реал" рассматривает вариант с приобретением капитана миланского "Интера" Мауро Икарди, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главной трансферной целью для усиления своей атаки королевский клуб рассматривает нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. Альтернативой же англичанину "сливочные" определили 24-летнего нападающего "нерадзурри".

В нынешнем сезоне Икарди забил 9 мячей в 8 матчах за "Интер".

Напомним, "Реал" может подписать еще одного защитника "Атлетико". | soccernews.ru

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