"Реал" рассматривает вариант с приобретением Икарди
Мадридский "Реал" рассматривает вариант с приобретением капитана миланского "Интера" Мауро Икарди, информирует испанская пресса.
Сообщается, что главной трансферной целью для усиления своей атаки королевский клуб рассматривает нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. Альтернативой же англичанину "сливочные" определили 24-летнего нападающего "нерадзурри".
В нынешнем сезоне Икарди забил 9 мячей в 8 матчах за "Интер".
Напомним, "Реал" может подписать еще одного защитника "Атлетико". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|10
|Саутгемптон
|8
|9
|11
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|12
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
|8
|8
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3