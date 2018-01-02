"Реал" рассматривает вариант с продажей Крооса

Мадридский "Реал" рассматривает вариант с продажей ведущего полузащитника Тони Крооса, сообщает Express.

По сведениям издания, королевский клуб может расстаться с 27-летним немцем, в услугах которого заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, чтобы выручить средства на приобретение бразильского форварда Неймара.

Дело в том, что возможный трансфер 25-летнего нападающего обойдётся "Реалу" в сумму более 200 миллионов евро и чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей "сливочным" придётся продавать ключевых футболистов.

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