"Реал" рассматривает вариант с расставанием с Модричем

1 Теги лука модричреал мадрид

"Реал" рассматривает вариант с расставанием с МодричемМадридский "Реал" рассматривает вариант с расставанием со своим ведущим полузащитником Лукой Модричем.

Так, по сведениям испанской прессы, в королевском клубе уже увидели первые признаки того, что 32-летний хавбек в силу своего возраста перестал демонстрировать привычно стабильный и высокий для себя уровень игры. Ввиду этого "сливочные" будут готовы расстаться с хорватом, если по нему поступит выгодное предложение.

В завершившемся сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 43 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду стал единственным игроком "Реала", не принявшим участие в клубной фотосессии в новой форме

комментарии
Димон

пфф, лучший игрок финала ЛЧ - "перестал демонстрировать привычно стабильный и высокий для себя уровень игры" и не иначе))

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