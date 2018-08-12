"Реал" рассматривает вариант с расставанием со своим защитником

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"Реал" рассматривает вариант с расставанием со своим защитникомМадридский "Реал" рассматривает вариант с расставанием в текущее трансферное окно со своим защитником Хесусом Вальехо.

Так, по сведениям Football Espana, в стане "сливочных" озабочены высокой травматичностью 21-летнего бека. Из-за очередного мышечного повреждения футболиста в королевском клубе уже начали изучать возможность его сдачи в аренду или продажи с правом обратного выкупа.

Напомним,  на следующей неделе Перес планирует закрыть два трансфера общей стоимостью 200 миллионов евро. | soccernews.ru

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