"Реал" рассматривает вариант с выделением 100 миллионов евро на ключевого игрока "Атлетико"

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"Реал" рассматривает вариант с выделением 100 миллионов евро на ключевого игрока "Атлетико"Мадридский "Реал" проявляет интерес к голкиперу "Атлетико" Яну Облаку, информирует Le 10 Sport со ссылкой на El Chiringuito.

Так, по сведениям источника, приоритетным кандидатом на усиление своей вратарской позиции королевский клуб по-прежнему рассматривает Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"). Однако, если подписать игрока "красных дьяволов" не удастся, "сливочные" будут готовы переключить свое внимание на "первого номера" "матрасников", сумма отступных за которого составляет 100 миллионов евро.

Напомним, Кейн исключил свой переход в "Реал". | soccernews.ru

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