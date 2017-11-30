"Реал" рассматривает варианты с приобретением летом Неймара, Дибалы или Азара

Теги флорентино переснеймарпауло дибалаэден азарреал мадрид

"Реал" рассматривает варианты с приобретением летом Неймара, Дибалы или АзараМадридский "Реал" рассматривает варианты с приобретением летом очередной звезды, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес в качестве усиления линии атакие своей команды рассматривает три кандидатуры - Неймара (ПСЖ), Пауло Дибалы ("Ювентус") и Эдена Азара ("Челси").

Напомним, Ковачич намерен покинуть "Реал". | soccernews.ru 

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