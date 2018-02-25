"Реал" рассматривает вингера "Манчестер Юнайтед" в качестве возможной замены Бэйлу

Мадридский "Реал" уже ищет замену своему ведущему вингеру Гарету Бэйлу, с которым королевский клуб намерен расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям RMC Sport, "сливочные" заинтересовались Антони Мартиалем из английского "Манчестер Юнайтед". Чемпион Испании планирует воспользоваться тем, что 22-летний игрок не может согласовать со своим клубом условия нового контракта.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Мартиалем также интересуются "Тоттенхэм" и "Интер". | soccernews.ru