"Реал" рассматривает возможность обмена Деле Алли на одного из трех своих игроков

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"Реал" рассматривает возможность обмена Деле Алли на одного из трех своих игроковМадридский "Реал" рассматривает возможность обмена полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли на одного из трех своих игроков.

Так, по информации испанской прессы, королевский клуб внимательно следит за прогрессом 21-летнего хавбека "шпор". Более того, вариант с его приобретением чемпионом Испании будет рассматриваться уже следующим летом. Учитывая же потенциально высокую трансферную стоимость перспективного игрока, "сливочные" вполне будут готовы включить в сделку по нему Лукаса Васкеса, Луку Модрича и даже Гарета Бэйла, если тот не убедит в своей состоятельности тренерский штаб "Реала" по ходу текущего сезона.

Напомним, летом Перес намерен приобрести топ-игроков в каждую из линий "Реала". | soccernews.ru

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