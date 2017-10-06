"Реал" рассматривает возможность обмена Деле Алли на одного из трех своих игроков
Мадридский "Реал" рассматривает возможность обмена полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли на одного из трех своих игроков.
Так, по информации испанской прессы, королевский клуб внимательно следит за прогрессом 21-летнего хавбека "шпор". Более того, вариант с его приобретением чемпионом Испании будет рассматриваться уже следующим летом. Учитывая же потенциально высокую трансферную стоимость перспективного игрока, "сливочные" вполне будут готовы включить в сделку по нему Лукаса Васкеса, Луку Модрича и даже Гарета Бэйла, если тот не убедит в своей состоятельности тренерский штаб "Реала" по ходу текущего сезона.
Напомним, летом Перес намерен приобрести топ-игроков в каждую из линий "Реала". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
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|7
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|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
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|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
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|Ливерпуль
|6
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|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
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|Хаддерсфилд Таун
|7
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|Саутгемптон
|7
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|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
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|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
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|Эвертон
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|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
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|Борнмут
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