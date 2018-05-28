"Реал" рассматривает возможность обмена Роналду на Неймара

Теги реал мадридкриштиану роналдунеймар

"Реал" рассматривает возможность обмена Роналду на Неймара

Форвард "Реала" Криштиану Роналду все-таки может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает Calciomercato, португалец уйдет из "Реала", если ему не повысят зарплату. Роналду считает, что со всеми его достижениями, он должен стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Отмечается, что "Реал" может использовать Роналду в сделке по Неймару.

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