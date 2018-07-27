"Реал" рассматривал вариант с приобретением Малкома

Мадридский "Реал" рассматривал вариант с приобретением новоиспеченного вингера каталонской "Барселоны" Малкома.

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб внимательно следил за прогрессом 21-летнего игрока тогда еще "Бордо". Однако в итоге в стане "сливочных" приняли решение, что бразилец на данный момент не способен реально усилить их игру.

В прошлом сезоне Малком забил 12 мячей и сделал 8 результативных передач в 38 матчах за "Бордо".

Напомним, "Реал" намерен разбить атакующее трио ПСЖ. | soccernews.ru