"Реал" рассматривал вариант с приобретением Малкома

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"Реал" рассматривал вариант с приобретением МалкомаМадридский "Реал" рассматривал вариант с приобретением новоиспеченного вингера каталонской "Барселоны" Малкома.

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб внимательно следил за прогрессом 21-летнего игрока тогда еще "Бордо". Однако в итоге в стане "сливочных" приняли решение, что бразилец на данный момент не способен реально усилить их игру.

В прошлом сезоне Малком забил 12 мячей и сделал 8 результативных передач в 38 матчах за "Бордо".

Напомним,  "Реал" намерен разбить атакующее трио ПСЖ. | soccernews.ru

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