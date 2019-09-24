"Реал" рассматриват Почеттино, как нового главного тренера
"Реал" планирует сменить главного тренера. Одним из кандидатом является наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, передает AS.
По данным источника, мадридский клуб ищет подходящую замену Зинедину Зидану, который не устраивает руководство клуба.
Напомним, что французский специалист во второй раз возглавил "сливочных" весной этого года.
"Реал" после пяти туров Примеры занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В Лиге чемпионов мадридцы начали с крупного поражения от ПСЖ (0:3).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|3
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|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0