"Реал" расстанется с двумя вратарями

Мадридский "Реал" расстанется сразу с двумя своими вратарями, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, до закрытия текущего трансферного окна "Сантьяго Бернабеу" покинут Кико Касилья и Лука Зидан. Таким образом, в новом сезоне королевский клуб сделает ставку на Тибо Куртуа, трансфер которого из лондонского "Челси", будет официально закрыт сегодня, Кейлора Наваса и Андрея Лунина.

Напомним, Кейлор Навас сделал громкое заявление по своему будущему. | soccernews.ru