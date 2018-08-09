"Реал" расстанется с двумя вратарями

Теги реал мадридфрансиско касильялука зидан

"Реал" расстанется с двумя вратарямиМадридский "Реал" расстанется сразу с двумя своими вратарями, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, до закрытия текущего трансферного окна "Сантьяго Бернабеу" покинут Кико Касилья и Лука Зидан. Таким образом, в новом сезоне королевский клуб сделает ставку на Тибо Куртуа, трансфер которого из лондонского "Челси", будет официально закрыт сегодня, Кейлора Наваса и Андрея Лунина.

Напомним,  Кейлор Навас сделал громкое заявление по своему будущему. | soccernews.ru

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