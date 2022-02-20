"Реал" разгромил "Алавес" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Реала"
В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Алавесом".
"Реал" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Севилью" на 7 очков. "Алавес" идет на предпоследнем месте.
"Реал" - "Алавес" 3:0
Голы: Асенсио, 63 - 1:0, Винисиус Жуниор, 80 - 2:0, Бензема (пен), 90 - 3:0
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 87), Алаба, Милитао, Менди (Марсело, 85), Модрич (Родриго, 82), Каземиро, Вальверде, Бензема, Асенсио (Себальос, 82), Винисиус Жуниор (Азар, 85).
"Алавес": Пачеко, Теналья, Лежен, Мязга, Дуарте (Химо Наварро, 83), Джейсон (Пере Понс, 61), Пина, Эскаланте (Мендес, 72), Лум (Мойя, 83), Хоселу, Риоха (Вальехо, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14