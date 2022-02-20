"Реал" разгромил "Алавес" в матче Ла Лиги

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"Реал" разгромил "Алавес" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Реала"

В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Алавесом".

"Реал" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Севилью" на 7 очков. "Алавес" идет на предпоследнем месте.

"Реал" - "Алавес" 3:0

Голы: Асенсио, 63 - 1:0, Винисиус Жуниор, 80 - 2:0, Бензема (пен), 90 - 3:0

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 87), Алаба, Милитао, Менди (Марсело, 85), Модрич (Родриго, 82), Каземиро, Вальверде, Бензема, Асенсио (Себальос, 82), Винисиус Жуниор (Азар, 85).

"Алавес": Пачеко, Теналья, Лежен, Мязга, Дуарте (Химо Наварро, 83), Джейсон (Пере Понс, 61), Пина, Эскаланте (Мендес, 72), Лум (Мойя, 83), Хоселу, Риоха (Вальехо, 72).  

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