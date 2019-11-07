"Реал" разгромил "Галатасарай", ПСЖ скромно разобрался с "Брюгге"
Представляем результаты 4-го тура Лиги Чемпионов в группе А.
"Реал" - "Галатасарай" 6:0
Голы: Родриго, 4 - 1:0, Родриго, 7 - 2:0, Рамос (пен), 14 - 3:0, Бензема, 45 - 4:0, Бензема, 81 - 5:0, Родриго, 90 - 6:0
"Реал": Куртуа, Марсело (Менди, 42), Карвахаль, Варан, Рамос, Кроос, Каземиро (Модрич, 60), Азар (Иско, 68), Вальверде, Родриго, Бензема.
"Галатасарай": Муслера, Нагатомо (Бююк, 88), Маркао Тейшейра, Мариано, Луйиндама, Нзонзи (Байрам, 46), Сери, Фегули, Лемина, Бабел, Андоне (Донк, 46).
ПСЖ - "Брюгге" 1:0
Гол: Икарди, 21 - 1:0
ПСЖ: Навас, Маркиньос, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Гуйе, Верратти (Сарабия, 90), Ди Мария, Дагба, Икарди (Кавани, 72), Мбаппе (Дракслер, 83).
"Брюгге": Миньоле, Коссуну, Мехеле, Дели, Рикка, Диатта (Схрейверс, 77), Ванакен, Бонавентуре, Ритс (де Кетеларе, 86), Альварес, Окереке (Дианье, 67).
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