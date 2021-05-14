"Реал" разгромил "Гранаду"

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"Реал" разгромил "Гранаду"Фото: twitter.com/realmadrid

В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги "Реал" уверенно разобрался с "Гранадой".

Благодаря победе "Реал" вышел на второе место, но отставание от лидирующего "Атлетико" составляет два очка.

"Гранада" - "Реал" 1:4

Голы: Модрич, 17 - 0:1, Родриго, 45 - 0:2, Молина, 71 - 1:2, Одриосола, 75 - 1:3, Бензема, 76 - 1:4

"Гранада": Руй Силва, Фулькье, Кини, Херман Санчес (Перес, 81), Дуарте, Пуэртас (Марин, 67), Вико (Соро, 54), Этеки (Кина, 67), Гоналон, Мачис (Суарес, 54), Молина.

"Реал": Куртуа, Начо, Мигель Гутьеррес, Милитао, Вальверде (Иско, 62), Каземиро, Марвин (Одриосола, 46), Родриго (Асенсио, 62), Модрич, Винисиус Жуниор (Азар, 62), Бензема (Мариано Диас, 77).

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