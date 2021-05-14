"Реал" разгромил "Гранаду"
Фото: twitter.com/realmadrid
В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги "Реал" уверенно разобрался с "Гранадой".
Благодаря победе "Реал" вышел на второе место, но отставание от лидирующего "Атлетико" составляет два очка.
"Гранада" - "Реал" 1:4
Голы: Модрич, 17 - 0:1, Родриго, 45 - 0:2, Молина, 71 - 1:2, Одриосола, 75 - 1:3, Бензема, 76 - 1:4
"Гранада": Руй Силва, Фулькье, Кини, Херман Санчес (Перес, 81), Дуарте, Пуэртас (Марин, 67), Вико (Соро, 54), Этеки (Кина, 67), Гоналон, Мачис (Суарес, 54), Молина.
"Реал": Куртуа, Начо, Мигель Гутьеррес, Милитао, Вальверде (Иско, 62), Каземиро, Марвин (Одриосола, 46), Родриго (Асенсио, 62), Модрич, Винисиус Жуниор (Азар, 62), Бензема (Мариано Диас, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14