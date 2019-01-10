"Реал" разгромил "Леганес" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

В матче Кубка Испании "Реал" разгромил "Леганес".

Счёт был открыт на 44-й минуте с помощью Серхио Рамос, который реализовал пенальти. В середине второго тайма Лукас Васкес удвоил преимущество. Точку в матче поставил форвард Винисиус Жуниор.

"Реал" - "Леганес" - 3:0.

Голы: Рамос (пенальти), 44 - 1:0, Васкес, 68 - 2:0, Винисиус Жуниор, 77 - 3:0.

"Реал Мадрид" - Навас, Начо, Регилон, Одриосола, Рамос, Себальос, Каземиро, Васкес (Иско, 71), Вальверде, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 78), Бензема (Гонсалес, 83).

"Леганес" - Куэльяр, Тарин, Сиовас, Хуанфран (Хосе Арнаис, 78), Бустинса, Ресио, Гумбау (Сильва, 46), Эль-Жар (Эрасо, 63), Перес, Сабин Мерино, Брэйтуэйт.

Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании "Леганес" - "Реал" пройдет 16 января.

Не пропустите: Экс-подруга Роналду заявила, что посадит игрока в тюрьму | http://soccernews.ru