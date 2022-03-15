"Реал" разгромил "Мальорку" в Ла Лиге

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"Реал" разгромил "Мальорку" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Реала"\Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде разгромил "Мальорку" со счетом 3:0.

Победу королевскому клубу принесли дубль Карима Бензема и гол Винисиуса Жуниора.

"Реал", набрав 66 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 26 очками осталась на 16-й позиции.

"Мальорка" – "Реал" - 0:3 (0:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 55 - 0:1, Бензема, 77 (с пенальти) - 0:2, Бензема, 82 - 0:3

"Мальорка": Рико, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан, Дани Родригес (Ндиайе, 79), Кубо (Ли Кан Ин, 78), Баба, Санчес (Севилья, 68), Анхель Родригес (Пратс, 68), Мурики.

"Реал": Куртуа, Алаба, Начо, Менди (Марсело, 80), Кроос, Каземиро (Камавинга, 61), Вальверде (Модрич, 60), Васкес (Карвахаль, 70), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 71).

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