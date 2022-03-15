"Реал" разгромил "Мальорку" в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Реала"\Автор неизвестен
В матче 28-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде разгромил "Мальорку" со счетом 3:0.
Победу королевскому клубу принесли дубль Карима Бензема и гол Винисиуса Жуниора.
"Реал", набрав 66 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 26 очками осталась на 16-й позиции.
"Мальорка" – "Реал" - 0:3 (0:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 55 - 0:1, Бензема, 77 (с пенальти) - 0:2, Бензема, 82 - 0:3
"Мальорка": Рико, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан, Дани Родригес (Ндиайе, 79), Кубо (Ли Кан Ин, 78), Баба, Санчес (Севилья, 68), Анхель Родригес (Пратс, 68), Мурики.
"Реал": Куртуа, Алаба, Начо, Менди (Марсело, 80), Кроос, Каземиро (Камавинга, 61), Вальверде (Модрич, 60), Васкес (Карвахаль, 70), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14