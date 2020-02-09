"Реал" разгромил "Осасуну", одержав пятую победу подряд в Примере
В 23-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде победил разгромил "Осасуну" со счетом 4:1. Победу королевскому клубу принесли голы Иско, Серхио Рамоса и Лукаса Васкеса. В составе хозяев отличился Унаи Гарсия.
"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от "Барселоны" на шесть очков. Впрочем, каталонцы имеют матч в запасе.
"Осасуна" – "Реал" Мадрид - 1:4 (1:2)
Голы: Унаи Гарсия, 14 - 1:0, Иско, 33 - 1:1, Рамос, 38 - 1:2, Васкес, 81 - 1:3, Йович, 90+2 - 1:4
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич, Вальверде, Иско (Винисиус Жуниор, 82), Каземиро, Бэйл (Васкес, 71), Бензема.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14