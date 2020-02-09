"Реал" разгромил "Осасуну", одержав пятую победу подряд в Примере



В 23-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде победил разгромил "Осасуну" со счетом 4:1. Победу королевскому клубу принесли голы Иско, Серхио Рамоса и Лукаса Васкеса. В составе хозяев отличился Унаи Гарсия.

"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от "Барселоны" на шесть очков. Впрочем, каталонцы имеют матч в запасе.

"Осасуна" – "Реал" Мадрид - 1:4 (1:2)

Голы: Унаи Гарсия, 14 - 1:0, Иско, 33 - 1:1, Рамос, 38 - 1:2, Васкес, 81 - 1:3, Йович, 90+2 - 1:4

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич, Вальверде, Иско (Винисиус Жуниор, 82), Каземиро, Бэйл (Васкес, 71), Бензема.

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