"Реал" разгромил "Шериф" в матче Лиги чемпионов

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"Реал" разгромил "Шериф" в матче Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" на выезде разгромил "Шериф" со счетом 3:0.

Победу королевскому клубу принесли голы Давида Алабы, Тони Крооса и Карима Бензема.

"Реал", набрав 12 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. "Шериф" с 6 очками находится на третьей позиции.

"Шериф" Молдова – "Реал" Мадрид Испания - 0:3 (0:2)
Голы: Алаба, 30 - 0:1, Кроос, 45 - 0:2, Бензема, 55 - 0:3

"Шериф": Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 60), Тилль, Бруно (Джульен, 59), Аддо, Траоре (Кожокару, 81), Кастаньеда (Янсане, 60).

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 64), Алаба (Начо, 64), Милитао, Менди (Марсело, 60), Модрич, Кроос, Каземиро (Антонио Бланко, 84), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 84). 

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