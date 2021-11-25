"Реал" разгромил "Шериф" в матче Лиги чемпионов
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" на выезде разгромил "Шериф" со счетом 3:0.
Победу королевскому клубу принесли голы Давида Алабы, Тони Крооса и Карима Бензема.
"Реал", набрав 12 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. "Шериф" с 6 очками находится на третьей позиции.
"Шериф" Молдова – "Реал" Мадрид Испания - 0:3 (0:2)
Голы: Алаба, 30 - 0:1, Кроос, 45 - 0:2, Бензема, 55 - 0:3
"Шериф": Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 60), Тилль, Бруно (Джульен, 59), Аддо, Траоре (Кожокару, 81), Кастаньеда (Янсане, 60).
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 64), Алаба (Начо, 64), Милитао, Менди (Марсело, 60), Модрич, Кроос, Каземиро (Антонио Бланко, 84), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 84).
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