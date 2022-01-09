"Реал" разгромил "Валенсию" Черышева в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Реала"
В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги "Реал" разгромил "Валенсию".
По два гола на свой счет записали Карим Бензема и Винисиус Жуниор. В составе гостей отметился Гедеш.
"Реал" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Севилью" на 8 очков. "Валенсия" остается 9-й.
"Реал" - "Валенсия" 4:1
Голы: Бензема (пен), 43 - 1:0, Винисиус Жуниор, 52 - 2:0, Винисиус Жуниор, 61 - 3:0, Гедеш, 76 - 3:1, Бензема, 88 - 4:1
"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 70), Кроос, Каземиро (Камавинга, 71), Васкес (Начо, 87), Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор (Вальверде, 87).
"Валенсия": Силлессен, Пиччини (Ирансо, 77), Альдерете, Диакаби, Гайя, Гильямон, Гедеш, Васс, Муса (Черышев, 66), Элдер Кошта (Маркос Андре, 66), Макси Гомес (Куандреди, 66; Вальехо, 83).
Читайте также: "Барселона" упустила победу над "Гранадой". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
"Ренн" уступил "Лансу" в матче Лиги 1
-
1
"Реал" разгромил "Валенсию" Черышева в матче Ла Лиги
-
1
Хави прокомментировал ничью с "Гранадой"
-
На Кубке Африки сборные должны будут играть, если есть 11 игроков без коронавируса
-
"Эвертон" и "Саутгемптон" пробились в следующий раунд Кубка Англии
-
Каррагер хочет видеть в "Ливерпуле" хавбека дортмундской "Боруссии"
-
ПСЖ готовит предложение для Погба
-
В "Севилье" отреагировали на интерес ЦСКА к Гуделю
-
Сын главного тренера принес "Порту" победу над "Эшторилом"
-
"Челси" разгромил "Честерфилд" в матче Кубка Англии
-
Дортмундская "Боруссия" в результативном матче одолела "Айнтрахт"
-
"Барселона" упустила победу над "Гранадой"
-
Агент Черышева отрицает переговоры с ЦСКА
-
Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Агент Дивеева прокомментировал информацию об интересе "Наполи"
-
1
Кокорин стал обладателем "Золотого унитаза" в Италии
-
"Ростов" согласовал трансфер форварда "Сигмы"
-
"Ньюкасл" вылетел из Кубка Англии, "Лестер" прошел в следующий раунд
-
"Интер" предложил Санчеса клубу АПЛ
-
Официально: Инсинье летом перейдет в "Торонто"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14