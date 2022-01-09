"Реал" разгромил "Валенсию" Черышева в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"

В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги "Реал" разгромил "Валенсию".

По два гола на свой счет записали Карим Бензема и Винисиус Жуниор. В составе гостей отметился Гедеш.

"Реал" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Севилью" на 8 очков. "Валенсия" остается 9-й.

"Реал" - "Валенсия" 4:1

Голы: Бензема (пен), 43 - 1:0, Винисиус Жуниор, 52 - 2:0, Винисиус Жуниор, 61 - 3:0, Гедеш, 76 - 3:1, Бензема, 88 - 4:1

"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 70), Кроос, Каземиро (Камавинга, 71), Васкес (Начо, 87), Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор (Вальверде, 87).

"Валенсия": Силлессен, Пиччини (Ирансо, 77), Альдерете, Диакаби, Гайя, Гильямон, Гедеш, Васс, Муса (Черышев, 66), Элдер Кошта (Маркос Андре, 66), Макси Гомес (Куандреди, 66; Вальехо, 83).

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