"Реал" разгромил "Валенсию" и не отпустил "Барсу" в чемпионской гонке Ла Лиги - Бензема стал лучшим на поле, Азар показал класс, Асенсио вернулся после затяжной травмы

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"Реал" разгромил "Валенсию" и не отпустил "Барсу" в чемпионской гонке Ла Лиги - Бензема стал лучшим на поле, Азар показал класс, Асенсио вернулся после затяжной травмы

Разъяренный вторым таймом против "Эйбара" (мы не разбирали этот матч, хотя поверьте – поводов быть недовольным у француза было очень много), Зидан перед матчем с "Валенсией" сделал два изменения в составе – вместо Марсело вышел Менди, Родриго остался в запасе, а вместо него в полузащиту стал Вальверде. Ротация подействовала. Мадридцы с первых минут побежали в атаку и проверили Силлессена несколькими ударами и кроссами, хотя при этом Куртуа подарил гостям момент, неудачно выбив мяч на Солера – впрочем, удар заблокировали. На 11-й минуте началась истинная заруба. Сначала Бензема выстрелил точно в руки Силлессену, а "Валенсия" в ответ выскочила в контратаку 2 в 1 на Куртуа – Тибо был первым на мяче. Через две минуты Азар принял разрезной пас от Бензема, вышел один на один с Силлессеном и пробил с близкого расстояния (вратарь парировал ногой), а Кроос во второй атаке запустил "ядро" с дистанции (без проблем для Яспера). "Валенсия" огрызнулась выходом Родриго один на один –нападающий целил в дальний угол, но Куртуа перевел мяч в штангу. Азар на 17-й минуте создал новый момент, мощно выстрелив из-за пределов штрафной после смещения в центр – Силессен поймал мяч! В конце концов, такие качели завершились взятием ворот Реала на 21-й минуте, когда Родриго замкнул разрезную передачу Солера на угол вратарской – впрочем, гол отменили из-за офсайда в Макси Гомеса. Тот хоть и не касался мяча, но на эпизод влиял. На 27-й минуте произошел еще один спорный эпизод – арбитры проигнорировали попадание мяча в руку Рамоса, однако оно произошло не в штрафной.
После этого всего Карвахаль неожиданно ворвался на правый край штрафной, убрал Мангаля и пробил с острого угла – Силлессен парировал ногой. Только после этого команды взяли некоторую паузу в активности, начав атаковать только в конце первого тайма. Кондогбия на 41-й минуте метров с 30-ти направил мяч в правую девятку (сейв Куртуа), а затем произошел обмен контратаками, удар Каземиро головой с углового и мощный выстрел Азара с линии полукруга перед штрафной площадкой в ​​левый угол – все это для голландского вратаря. На перерыв команды отправились при ничейном счете. Казалось, что во втором тайме начнется настоящее мясо, однако вместо злых летучих мышей, голодных до крови, с подтрибунного помещения вышла стая растерянных мышат. "Реал" сразу захватил контроль над игрой и не выпускал "Валенсию" за центр поля, заодно выискивая слабые зоны различными кроссами. Мадридцы чувствовали себя так свободно, что на 58-й минуте на позиции центрфорварда в позиционной атаке сыграл Рамос – он принял мяч на линии штрафной и сбросил его под удар Вальверде. Феде выстрелил метров с 25-ти мощно, но по центру, без проблем для Силлессена. На тот момент "сливочные" уже побили свой рекорд сезона по количеству ударов в створ (8) без забитого гола.
Альберт Селадес пытался перевернуть игру, выпустив на поле форвардов Гедеша и Гамейро, однако на 61-й минуте оборона "Валенсии" не выдержала: Азар прорвался по левому флангу, обыгрался с Модричем и с линии штрафной сбросил мяч на правый край под удар Бензема – Карим пробил мимо Силлессена! 1:0! На 65-й Эден мог создать и второй гол, сместившись вдоль штрафной и выкатив пас на Модрича – Лука убрал Солера и пробил метров с 25-ти в правый угол, однако Силлессен парировал! После этого момента в игре произошла некоторая пауза в активности. В это время на поле вышли Денис Черышев и Коклен, а Зинедин Зидан на 74-й минуте бросил в бой Асенсио – это был его первый выход на поле за 330 дней. Первым же касанием Марко отличился голом, замкнув подачу Менди с левого края штрафной ударом слета в дальний угол. 2:0!

В матче все стало понятно. "Валенсия" замкнулась, а "Реал" и не думал останавливаться. Несколько контратак прошло при участии Винисиуса, на 85-й минуте со стандарта под перекладину выстрелил Кроос, а на 86-й мадридцы забили третий гол. Все началось с подката Каземиро в своей штрафной и паса на Крооса; Тони разогнал атаку и вырезал диагональ на правый край чужой штрафной – оттуда Асенсио сбросил мяч Бензема, а тот, поймав его в полете, убрал Гильямона и вторым касанием выстрелил в дальнюю девятку. 3:0. После этого "Валенсия" еще и в меньшинстве осталась за фол Кан Ин Ли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу "Реала". Таким образом, "Реал" набрал 62 очка, снова приблизившись к "Барселоне" на расстояние двух зачетных баллов. "Валенсия", имея в активе 43 пункта, осталась на восьмой позиции.

Чемпионская гонка продолжается!

В предыдущем туре "Реал" сыграл хуже "Барселоны", разгромив "Эйбар" с помощью 3 атак за тайм, а во втором едва не потерял преимущество. Зидан был взбешен и начал раздавать своим подопечным еще во время игры, но характер замен перед "Валенсией" вряд ли имеет какой-то санкционный смысл – просто "сливочные" в топ-матчах не играют без прессинг-машины Вальверде. Тот же Менди тур назад был хуже Марсело, но в основе вышел. Зизу банально выпустил самый сильный и самый дисциплинированный состав, заставив работать в максимально высоком темпе. Получилось шикарно! Отбросив эмоции и увидев голую статистику, очевидно, что "Реал" доминировал и в первом тайме (60% владения), нанеся восемь ударов со 100-процентным попаданием в створ – причем половина прошла из пределов штрафной. По-настоящему острых выстрелов было не так много (0,69 xG), но сама активность "бланкос" намекала, что у "летучих мышей" серьезные проблемы. У "Валенсии" же было всего два дальних удара, плюс еще один заблокированный после выноса Куртуа и отмененный арбитром гол, а также ряд контратак – до перерыва "летучим мышам" удавалось неплохо ловить соперника. Мадриду не хватало баланса.

Во втором тайме хозяева стали играть внимательнее, а темп стал выше. "Реал" довел владения мячом до 67%, действовал на чужой трети поля 40% игрового времени (против 12% у "Валенсии" на трети "бланкос"), провел 10 ударов по воротам (6 из пределов штрафной, 6 в створ) и не допустил по собственным ни одного. "Валенсии" не удавалось оказывать системное сопротивление! "Реал" прессинговал вдвое интенсивнее (9:19 по допущенным передачам соперника до отбора) и втрое чаще возвращал мяч на чужой половине (3:9). С таким бешеным давлением ошибаться было не страшно. "Реал" не сбавлял темп и не отпускал "Валенсию" ни на минуту, не повторив тревожной пассивности с матча против "Эйбар". "Сливочные" действовали быстро, агрессивно и при этом ярко, отвечали на одну атаку двумя, не выпускали соперника за центр после перерыва и забили три гола. Подопечные Зинедина Зидана сыграли, как настоящий гранд, уничтожив очень сильную команду. Теперь уже "Барселона" может смотреть на такой футбол с завистью, ведь ее победа над "Леганесом" была гораздо более нервной.

Бензема и Азар стали самыми заметными в поединке!

Карим является едва ли не самым раскритикованным основным футболистом "Реала" за последние 10 лет. Ему постоянно упрекали за безумное расточительство, он всегда был в тени раскрученных Роналду и Бейла, вокруг него регулярно возникали какие-то внефутбольные скандалы, а доводы тренеров и тактических аналитиков о гениальной игре в подготовительных фазах и шикарное умение находить пространство никто не слушал. В конце концов, никто не нахваливал Бензема за 15+ голов в семи подряд сезонах (сегодня он забил еще и 16-й) и 20 голов всего в десяти сезонах из последних тринадцати. Впрочем, даже критики признают, что периодически француз выдает что-то по-настоящему королевское. Поединок с "Валенсией" был именно таким. Карим отдал четыре передачи под удар и стал лидером по количеству обыгрышей на дриблинга (7 попыток, 5 удачных), все выполнив в зоне перед штрафной или прямо в ней – особенно эффектным стал последний, когда форвард поймал мяч в полете и эффектно убрал Гильямона, пробив вторым касанием в девятку. Именно за такие моменты мы и любим футбол, а тем более любим "Реал" – это настоящий эстетический оргазм. Бензема с трех выстрелов забил два гола – теперь в активе француза 243 мяча. Насколько это много? Ну, вообще-то, Карим вошел в ТОП-5 бомбардиров "Реала" за всю историю, потеснив вниз самого Ференца Пушкаша.


Его оруженосцем стал Азар, которому Зинедин Зидан после рестарта сезона дал больше свободы в выборе позиций. Эден практически неразрывно связан с Каримом, что заметно и по усредненным позициям, и по сетке передач. В матче с "Валенсией" Бензема отдал Эдену восемь пасов (больше было только у Крооса). Бельгиец отблагодарил ассистом, что максимально полно раскрывает их связку – оба правильно используют все пространство на чужой трети поля, вытаскивают на себя защитников и подстраиваются под перемещения друг друга. Оба стали лидерами по показателям ожидаемых голов и ассистов. Кроме помощи Бензема, Азар выдал индивидуальный перформанс, сделав три обыгрыша на дриблинге (из четырех попыток) на чужой половине поля, отдав четыре передачи под удар и сам пробив четыре раза (трижды – в створ). Бельгиец уделывал всех на скорости и дриблинге, эффективно обыгрывался в касание с партнерами в ключевых зонах, легко убирал соперников одним движением и опасно стрелял. Именно эту истинно суперзвездную версию Азара ждали в Мадриде целый год!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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