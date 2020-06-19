"Реал" разгромил "Валенсию" в матче Примеры

Теги реал мадридваленсия

"Реал" разгромил "Валенсию" в матче Примеры

В центральном матче 29-го тура испанской Примеры "Реал" уверенно разобрался с "Валенсией".

Мадридский клуб продолжает занимать второе место, отставание от "Барселоны" составляет два очка.

"Реал" - "Валенсия" 3:0

Голы: Бензема, 61 - 1:0, Асенсио, 74 - 2:0, Бензема, 86 - 3:0

"Реал": Куртуа, Варан, Рамос, Карвахаль, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде (Асенсио, 74), Азар (Винисиус Жуниор, 82), Бензема.

"Валенсия": Силлессен, Гайя, Мангаля, Гильямон, Васс, Солер (Черышев, 69), Кондогбиа, Парехо (Коклен, 69), Ферран Торрес (Гедеш, 59), Родриго (Ли Кан Ин, 76), Макси Гомес (Гамейро, 60).

Удаление: Ли Кан Ин (89).

Отметим, что 21-й минуте арбитр после просмотра VAR отменил гол Родриго.

Читайте также: "Атлетико" на выезде уничтожил "Осасуну". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 18 июня

Главные новости дня: 18 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов