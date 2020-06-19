"Реал" разгромил "Валенсию" в матче Примеры
В центральном матче 29-го тура испанской Примеры "Реал" уверенно разобрался с "Валенсией".
Мадридский клуб продолжает занимать второе место, отставание от "Барселоны" составляет два очка.
"Реал" - "Валенсия" 3:0
Голы: Бензема, 61 - 1:0, Асенсио, 74 - 2:0, Бензема, 86 - 3:0
"Реал": Куртуа, Варан, Рамос, Карвахаль, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде (Асенсио, 74), Азар (Винисиус Жуниор, 82), Бензема.
"Валенсия": Силлессен, Гайя, Мангаля, Гильямон, Васс, Солер (Черышев, 69), Кондогбиа, Парехо (Коклен, 69), Ферран Торрес (Гедеш, 59), Родриго (Ли Кан Ин, 76), Макси Гомес (Гамейро, 60).
Удаление: Ли Кан Ин (89).
Отметим, что 21-й минуте арбитр после просмотра VAR отменил гол Родриго.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14