"Реал" - разочарование сезона по версии Marca

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"Реал" - разочарование сезона по версии Marca

Мадридский "Реал" признан главным разочарованием сезона 2018/19 в Примере по версии газеты Marca.

"Сливочные" финишировали на третьем месте в чемпионате Испании, отстав от "Барселоны" и "Атлетико" на 19 и 8 очков соответственно.

Столичная команда одержала 21 победу, 5 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Разница забитых и пропущенных голов - 63:46.

Разочарованием сезона среди игроков назван полузащитник "Атлетико" Тома Лемар. Француза купили за 70 миллионов евро, а он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 31 матче Примеры.

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