"Реал" разорвал контракт с бразильским хавбеком

Теги лукас силвареал мадрид

"Реал" разорвал контракт с бразильским хавбеком

Хавбек Лукас Силва более не является игроком "Реала".

По сведениям As, футболист и клуб разорвали контракт по взаимному согласию.

"Реал" подписал 26-летнего бразильца в 2015 году. За время проведенное в клубе он сыграл 9 матчей.

В сезоне 2015/16 выступал на правах аренды за "Марсель", а с 2017 года находится в аренде в "Крузейро".

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