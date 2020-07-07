"Реал" разработал новую схему подписания Мбаппе

Мадридский "Реал" может отложить трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе на лето 2022 года.

Через два года истечёт контракт звёздного француза с нынешним клубом и он сможет присоединиться к "сливочным" бесплатно.

Чтобы убедить самого футболиста поучаствовать в такой схеме, "Реал" заплатит ему подписной бонус в размере 100 миллионов евро, пишет El Chiringuito TV.

21-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 120 матчей, забил 90 голов и сделал 49 ассистов.

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