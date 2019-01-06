"Реал" - "Реал Сосьедад" - 0:2 (видеообзор матча)

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"Реал" - "Реал Сосьедад" - 0:2 (видеообзор матча)

Мадридский "Реал" в матче 18-го тура чемпионата Испании на своем поле неожиданно проиграл "Реалу Сосьедад" (0:2). Предлагаем Вашему вниманию видеообзор лучших моментов матча.

"Реал" - "Реал Сосьедад" - 0:2

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