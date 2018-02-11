"Реал" – "Реал Сосьедад" - 5:2 (обзор)

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"Реал" – "Реал Сосьедад" - 5:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура испанской Примеры между мадридским "Реалом" и "Реал Сосьедадом".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Реал Мадрид 22 42
4 Валенсия 22 40
5 Вильярреал 23 37
6 Эйбар 23 35
7 Севилья 22 33
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 23 25
17 Леванте 22 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
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