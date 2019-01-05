"Реал" - "Реал Сосьедад": где и когда смотреть поединок на "Сантьяго Бернабеу"

В рамках 18-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своем стадионе примет "Реал Сосьедад".

"Сливочные" идут на 4-й позиции и отстают от лидирующей "Барселоны" на 7 очков. "Бело-голубые" в этом сезоне показывают не лучший футбол и на данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице.

Поединок на "Сантьяго Бернабеу" состоится 6 января в 20:30 по московскому времени.

Игру будут транслировать отечественные телеканалы "Матч" и "Матч Футбол 3". В Испании поединок покажет beIN LaLiga, в Литве и Латвии - Setanta Eurasia, а в Италии - DAZN Italia.

На победу "Реала" коэффициент составляет 1.35, на победу "Сосьедада" - 9.1, а на ничью - 5.4.

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