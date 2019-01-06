"Реал" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча на "Сантьяго Бернабеу"

В рамках 18-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" в родных стенах померится силами с "Реал Сосьедадом".

Оба королевских клуба крайне нуждаются в победе в очном матче. Коллектив из Сан-Себастьяна находится в зоне риска, балансируя над зоной вылета, а столичная команда выпала из первой четвёрки, что просто недопустимо для статуса "сливочных".

Игра пройдёт в воскресенье, 6 января, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 20:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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