"Реал" - рекордсмен по выходам в полуфинал Лиги Чемпионов

Фото: twitter.com/realmadrid

"Реал" был сильнее "Ливерпуля" (3:1, 0:0) в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Opta, мадридский клуб вышел в полуфинал в 14-й раз в эпоху Лиги Чемпионов (с сезона-1992/93), что является рекордом.

Отметим, что за этот период "Реал" 7 раз выигрывал ЛЧ, что также является рекордным показателем.

Напомним, что в полуфинале "Реал" сыграет против "Челси".

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