"Реал" решил избавиться от Хамеса

Мадридский "Реал" расстанется с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб хочет продать футболиста в летнее трансферное окно, так как на него больше не рассчитывает главный тренер Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что интерес к колумбийцу проявляют английские клубы.

В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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