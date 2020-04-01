"Реал" решил избавиться от Хамеса

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"Реал" решил избавиться от Хамеса

Мадридский "Реал" расстанется с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб хочет продать футболиста в летнее трансферное окно, так как на него больше не рассчитывает главный тренер Зинедин Зидан. 

Ранее сообщалось, что интерес к колумбийцу проявляют английские клубы.

В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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