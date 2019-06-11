"Реал" решил купить Погба

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"Реал" решил купить Погба

Руководство мадридского "Реала" приняло решение купить французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Marca.

По сведениям издания, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан убедил президента Флорентино Перес в необходимости приобретения своего соотечественника.

Таким образом, Погба стал приоритетной трансферной целью "Реала", а хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен теперь является только альтернативным враиантом.

Впрочем, купить Погба будет нелегко, так как "Манчестер Юнайтед" оценивает игрока в 150 миллионов евро, а "Реал" хочет сбить цену. Ради перехода в "Реал" 26-летний француз готов на понижение зарплаты.

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