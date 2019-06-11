"Реал" решил купить Погба
Руководство мадридского "Реала" приняло решение купить французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Marca.
По сведениям издания, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан убедил президента Флорентино Перес в необходимости приобретения своего соотечественника.
Таким образом, Погба стал приоритетной трансферной целью "Реала", а хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен теперь является только альтернативным враиантом.
Впрочем, купить Погба будет нелегко, так как "Манчестер Юнайтед" оценивает игрока в 150 миллионов евро, а "Реал" хочет сбить цену. Ради перехода в "Реал" 26-летний француз готов на понижение зарплаты.
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|38
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|2
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|38
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|4
|Тоттенхэм
|38
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|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Борнмут
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|Бернли
|38
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|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
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