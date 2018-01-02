"Реал" решил не покупать Азара

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"Реал" решил не покупать Азара

Мадридский "Реал" решил не покупать вингера "Челси" Эдена Азара, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство королевского клуба пришло к выводу, что нет смысла осуществлять дорогостоящий трансфер бельгийца и стоит сделать ставку на перспективного Марко Асенсио.

Ранее сообщалось, что Азар отказался продлевать контракт с "Челси" ради перехода в "Реал", а "сливочные" якобы будут готовы следующим летом выложить за 26-летнего футболиста 135 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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