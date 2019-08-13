"Реал" решил отказаться от покупки Погба

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"Реал" решил отказаться от покупки Погба

"Реал" не планирует больше покупать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, передает El Chiringuito. 

По данным издания, мадридцы решили сосредоточиться на других трансферах, а от покупки француза отказаться. К тому же трансферное окно Англии уже закрыто.

Теперь "Реал" хочет сосредоточиться на покупке нападающего ПСЖ Неймара.

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