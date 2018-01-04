"Реал" решил поберечь двух лидеров

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"Реал" решил поберечь двух лидеров

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом решил поберечь двух лидеров команды Криштиану Роналду и Серхио Рамоса, сообщает A Bola.

В связи с этим, оба футболиста пропустят сегодняшний матч 1/8 финала Кубка Испании против "Нумансии".

Тренеры рассчитывают, что, получив дополнительных отдых, Роналду и Рамос смогут сыграть ключевую роль в важном гостевом поединке Примеры с "Сельтой", который состоится в ближайшее воскресенье. | http://soccernews.ru

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